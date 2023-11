Maison de santé

Trente dessins que Jean Cocteau réalisa lors de sa première cure de désintoxication de l'opium, drogue dans laquelle il noya le désespoir où l'avait plongé la mort de son ami Raymond Radiguet en 1923. Il se battra sa vie entière contre cette dépendance dévorante et sa littérature en restera toute teintée. Ces corps torturés aux proportions irrationnelles, ces ? gures dédoublées sur lesquelles poussent excroissances délirantes et plaintes lucides, sont une autre manière - non sans faire preuve d'humour dans la souffrance - d'aborder les différentes épreuves que le drogué doit surmonter. Notre volume reproduit, à l'exact et au format réel, la rarissime édition originale publiée par Briant-Robert en 1926. Ce fac-similé, comprenant également la reproduction d'une page manuscrite, fut épuisé peu aprés sa publication initiale à trois cents exemplaires en 2001. Ouvre emblématique qui continue de surprendre, il était temps de la rendre possible aux mains de tous les amateurs.