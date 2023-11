Thésée, Les Enfers, Dionysos

Un peu d'enfer avec une visite dans le royaume d'Hadès, quelques mots sur le vin à travers l'histoire de Dionysos. En prime, quelques aventures du valeureux Thésée qui n'a pas peur de prendre le Minotaure par les cornesâ- voilà déjà un beau programme ! "Il n'est pas question, sur cette galette, de petites historiettes, mais de mythologie grecque, de celle qui décrypta le tréfonds humain bien avant la psychanalyse. Ca se jalouse, ça se zigouille, ça s'ensevelit, ça s'empoisonne, ça se "réenfante" , ça renaît de ses cendres... C'était une époque où les dieux n'étaient pas d'Epinal. La voix de Claudie Obin scotche nos tympans à ces péripéties : claire et posée, pour permettre qu'on s'y retrouve dans cette multitude de personnages ; retenue ou vibrante, pour créer suspense et émotion. La conteuse maîtrise tant son histoire qu'elle donne parfois l'impression d'avoir vécu elle-même l'aventure... un véritable petit trésor". Citrouille, Thierry Lenain "Claudie Obin revisite les grands mythes grecs, on ne s'ennuie pas ! " Le Figaro ⢠Sélection des MEILLEURS DISQUES DES BIBIBLIOTHEQUES DE PARIS ⢠COUP DE COUR LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS