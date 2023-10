Examens, grades et diplômes. La validation des compétences par les universités (XIIe-XXIe siècle)

Cet ouvrage réunit trente études qui abordent la question des examens, grades et diplômes universitaires dans la très longue durée, du XIIe au XXIe siècle, et replacent la validation des compétences par les universités dans ses différents contextes politiques, sociaux et culturels. Les plus grands spécialistes de l'histoire des universités européennes y analysent la certification universitaire dans toutes ses dimensions et révèlent les dynamiques complexes qu'elle entretient avec l'Eglise, l'Etat et les élites sociales. L'ouvrage soulève ainsi des questions aussi importantes qu'actuelles, comme la place des universités dans le système d'enseignement occidental, la validité des processus de sélection mis en oeuvre à l'occasion des examens ou l'adéquation des compétences universitaires aux attentes de la société. Il constitue en somme un instrument indispensable pour mieux comprendre les problèmes liés au fonctionnement de la certification universitaire et au rôle social des universités, dans toute leur profondeur historique.