Le miroir de Lorenzo. 5 an(s)

"Lorenzo ne voit pas le monde comme les autres. Pour lui, les flaques sont des rivières, l'école est une forêt au centre d'un lac rempli de poissons rouges et son amie Sofia est une renarde blanche. Celle-ci l'aide quand la forêt devient trop bruyante ou que des créatures viennent embêter Lorenzo. Un jour, elle fait tomber un petit objet qui intrigue Lorenzo : c'est un miroir magique qui lui permet d'explorer le monde avec un nouveau regard. Un album sensible et magnifiquement illustré sur l'autisme et l'amitié".