État sauvage. suivi de 4+1

En ces temps où l'écrit et le dit alimentent le plus souvent les angoisses, ici une parole naît, neutre, extraite de l'observation : une parole sans jugement. Une sorte de main tendue, également, qui ne craint pas l'attente. Et, lorsque parfois, d'anciennes peurs remontent, le rire et le jeu s'invitent et apaisent. Bousculade de mots pour un singulier dialogue ? : "? La sagesse imposerait-elle qu'on se taise à tout prix ?? "