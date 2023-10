L'Univers, une histoire humaine. De Lascaux à la découverte du Big Bang

L'apparente régularité des mouvements des astres a donné l'espoir à Homo sapiens de pouvoir entrevoir les mécanismes qui ont contribué à cet agencement. L'astronomie, puis les mathématiques sont nées de cette soif de comprendre. Ce désir s'est étendu aux phénomènes terrestres dont le déterminisme a été patiemment révélé au fur et à mesure que les causes en étaient découvertes. Ainsi, physique et chimie ont vu le jour. Aujourd'hui, astronomie, mathématiques, physique et chimie s'unissent dans une nouvelle discipline, la cosmologie, pour décrire l'Univers en remontant le temps et l'espace sur des distances inimaginables pour l'entendement humain sans l'aide de la science. Ce livre, richement illustré de centaines de photographies couleur et de schémas synthétiques, se propose d'embarquer le lecteur dans un voyage sans précédent à travers les siècles. Une histoire jalonnée par les découvertes, mais aussi les vies des femmes et des hommes qui y ont contribué : l'aventure scientifique, intimement liée à celle de notre histoire, est avant tout une aventure humaine, ce que cet ouvrage souhaite mettre pleinement en lumière. En découvrant les diverses dimensions contextuelles (histoire, culture, évolution des idées et des savoirs) ayant conduit à la genèse des théories scientifiques, le lecteur se familiarisera avec leurs concepts, sans aucun prérequis scientifique autre que sa propre curiosité. Au terme de cette lecture, il lui sera possible d'entrevoir la structure et l'évolution de l'Univers, tel que le conçoit la cosmologie aujourd'hui, mais aussi la formidable épopée humaine qui la sous-tend. "Un travail remarquable tant par son ampleur, son érudition que son écriture claire et plaisante". - Pr. François Rothen - "Le grand public, mais également les enseignants y trouveront une mine d'information pour illustrer leurs cours. Le livre peut quasiment servir d'une sorte d'encyclopédie sur le sujet". - Pr. Philippe-André Martin -