L'amour brute

Aime-moi encore est le récit d'une relation tumultueuse entre deux personnages en mal d'amour. Sasha est une jeune travailleuse sexuelle qui est retournée vivre chez ses parents après une tentative de suicide. Eliza, mère célibataire, essaie de joindre les deux bouts. Sasha est en phase de transition et fréquente les réunions des Alcooliques Anonymes. Et toutes les deux vont s'aimer, contre toute attente. Dans ce roman graphique, qui est loin d'être une bluette, Tommi Parrish cherche aussi à montrer combien les aléas économiques de la vie moderne constituent des freins à l'épanouissement des relations sentimentales. Né en 1989, à Melbourne, en Australie, Tommi Parrish est un dessinateur, illustrateur et éditeur non binaire. Il a illuminé les pages de Métal hurlant, The New Yorker, Les Cahiers de la BD et The Believer. Tommi Parrish a déjà publié deux bandes dessinées, Du mensonge et Perfect Hair (éd. Cambourakis). Son style, tout en miniature et en peinture, est tout à fait singulier.