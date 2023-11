Vide-Grenier est le troisième recueil de Typhaine Garnier publié par les éditions Lurlure. Elle y poursuit un travail de démolition en règle (ludique, toujours) des fétiches, en s'attaquant cette fois aux clichés de l'intime et du vécu. Entre distanciation grinçante et sensualité éberluée, et dans un même mouvement joyeux, ""tout doit disparaître"" !