Coffret intégrale Timebomb Teacher

Azusa Tsukumo est une jeune femme désabusée et sans grande ambition qui enseigne la chimie dans un lycée de province. Mais son destin bascule le jour où sa soeur Ruka disparaît mystérieusement. En menant l'enquête pour retrouver sa trace, Azusa arrive à Tokyo, dans le quartier de Kabukicho. La peur au ventre, elle se retrouve immergée dans un environnement hostile, tellement éloigné de ce qu'elle connaît : la mafia. Pour survivre et retrouver sa soeur, elle doit prendre de l'aplomb et de l'audace. La gauche et timide demoiselle va opérer une transformation radicale ! Génie de la chimie, c'est à coup de formules et de mélanges que la demoiselle va faire chanceler les plus redoutables criminels. On continue de vous proposer l'intégrale de plusieurs séries avec, cette fois-ci, Timebomb Teacher. Découvrez le récit palpitant et sombre en 4 volumes d'une enseignante prête à tout pour retrouver sa soeur. Yanagi Takakuchi est un jeune auteur qui a commencé sa carrière avec un one shot intitulé Magical Sister dans le shonen Jump+ en 2020. C'est l'année suivante qu'il débute sa première série : Hara Hara Sensei (Timebomb Teacher). Il met en scène une jeune chercheuse solitaire et déprimée. Quand sa soeur disparaît, elle doit s'armer de courage pour s'opposer à des criminels de la pire espèce. Jouant autant sur l'enquête qui entoure cette disparition que sur l'action qui en découle, ce titre nous offre une histoire haletante qui ne cesse de monter en puissance. La série revient ici dans un coffret intégrale en plus des ex-libris.