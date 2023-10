Poussière, la toute, toute petite sorcière

1 coquille fêlée, 1 aile abîmée, 1 chagrin qui fait pleurer ? Vite, les habitants de la forêt filent chez Poussière ! Quand - catastrophe ! - 3 champignons perdent leurs chapeaux, Poussière vole à leur secours sur son balai-pissenlit. 1 pincée de racines, 1 verre de bave-puce, 1 soupçon de rêve de nuit... la potion est prête ! Chaque champignon retrouve le plus beau et le plus fou des chapeaux ! Mission accomplie pour Poussière !