Faut pas prendre les cons pour des gens - coffret tome 01 et 02

Les tomes 1 et 2 de la série à succès Faut pas prendre les cons pour des gens réunis en un coffret d'exception ! Le cadeau idéal pour toute personne aimant rire des absurdités du monde qui nous entoure. Peut-on remplacer les enseignants par des distributeurs de diplômes ? Faut-il expulser du territoire son bébé ne parlant pas français quand on est patriote et républicain ? Doit-on incarcérer de futurs criminels pour éviter qu'ils ne commettent de futurs crimes sur de futures victimes ? Retrouvez toutes les réponses à ces questions dans Faut pas prendre les cons pour des gens, la série d'humour absurde sur la bêtise ordinaire ayant conquis plus de 500 000 lecteurs.