Disparitions sur le campus. Nina Guerrera 3

Face à l'affaire la plus difficile de sa carrière, Nina Guerrera devra affronter les plus sombres de ses démons si elle veut sauver la prochaine cible d'un tueur en série implacable. Lorsque six étudiantes d'une prestigieuse université disparaissent, les médias s'empressent de relayer l'affaire et les familles mettent la pression aux forces de l'ordre. Lancée sur la piste du ravisseur, Nina Guerrera réalise qu'elle est à la poursuite du prédateur le plus rusé de toute sa carrière. L'affaire prend une tournure encore plus étrange quand les corps de plusieurs victimes sont retrouvés en parfait état. Aucune trace de violence, pas le moindre indice sur la cause de leur mort. Il devient évident que le tueur est cruel, calculateur, et que c'est un maître de la manipulation psychologique. Alors que sa mission se trouve compromise, Nina devra affronter son plus grand échec - et sa plus terrible peur - pour arrêter cet oiseau de proie avant qu'il ne fasse une nouvelle victime.