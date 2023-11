Les idées folles d'Anatole, Tome 03. Doïng doïng !

Attention, bêtises en perspective ! Anatole et Sidonie sont de retour avec des idées toujours plus drôles, inattendues, maladroites et totalement folles ! Transformer un parapluie en cible de tir, gravir une montagne dans la buanderie, inventer un cartable télécommandé... quand ils ont une idée en tête, rien de les arrête ! Et lorsque leur chienne, Princesse, s'en mêle, cela peut devenir... rocambolesque ! Des gags signés Anatole Latuile, en 4 cases dynamiques et hilarants, très visuels et destinés aux plus jeunes lecteurs de BD Kids !