Pierre et la forêt

Qui a volé le camion rouge de Pierre ? Pour en avoir le coeur net, il va falloir mener l'enquête à travers bois ! Lapin, renard ou écureuil, qui a bien pu voler le beau camion rouge de Pierre ? Va-t-on réussir à retrouver le coupable dans cette forêt labyrinthique qui s'anime au fil des pages ? En pleine nuit, Pierre part à travers bois à la recherche de son précieux jouet. Le lecteur-complice va soulever les volets et plonger dans les images, en quête d'indices disséminés au fil des pages. Et ce ne sera pas non plus sans compter sur l'aide des créatures nocturnes les plus surprenantes : un loir narcoleptique, un hibou râleur, une huppe prête à donner de sa personne ou encore un mystérieux renard magicien. Un véritable voyage au bout de la nuit sous forme d'enquête en pyjama qui convoque le souvenir des oeuvres de Lewis Carroll et de Boucle d'or.