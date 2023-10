Gene Bride. Tome 1

Science-fiction inclusive Pour Ichi Isahaya, 30 ans, être une femme est un combat. Harcelée dans la rue, méprisée pendant ses rendez-vous professionnels, elle se démène pour se faire une place dans le monde. C'est dans ce contexte qu'elle tombe sur un homme au comportement inhabituel, Makuhito Masaki, un ancien camarade de classe, qui souhaite la remercier pour une histoire qui se serait passée quinze ans plus tôt. Ichi se méfie, mais il se montre toujours respectueux et elle se met à l'apprécier malgré ses nombreux TOC. Ils développeront petit à petit une entraide qui les pousse à se rapprocher... Mais ce rapprochement fait remonter chez Ichi de lointains souvenirs : la mystérieuse disparition d'une camarade de classe, d'étranges cérémonies qui avaient lieu dans son école... Et ce passé finira par la rattraper sous les traits d'un personnage totalement inattendu ! Ce manga qui commence comme une critique sociétale, réussit à faire une culbute de 180° à la dernière page du volume 1, pour se glisser vers le SF ! Un bel alliage qui donne un réalisme inattendu à un genre qui peine à sortir des stéréotypes.