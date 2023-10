Diablomachia Tome 3

Après avoir difficilement vaincu Kenta et permis à sa fille de trouver la paix, le repos de Neve est de courte durée. En effet, Gustav, le responsable de la capture de Don Verso et des autres démons, fait son apparition et lance les hostilités. Neve va devoir l'affronter pour découvrir où sont détenus ses amis. Au cours de ce combat, face à un ennemi d'un nouveau genre, il n'aura d'autre choix que de développer un peu plus son pouvoir. Il n'en faudra pas moins pour faire face aux terribles dangers qui l'attendent dans ce conflit opposant les démons entre eux !