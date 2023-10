Revenir. Dialogues sur les figures du Retour dans la tradition juive

A travers ces itinéraires du retour, Myriam Ackermann-Sommer, normalienne et agrégée d'anglais devenue à 26 ans la première femme rabbin orthodoxe en France et Michaël de Saint-Chéron, philosophe des religions, qui fit son retour au judaïsme voici quarante ans, guidé dans son parcours par Emmanuel Levinas et Elie Wiesel, proposent d'analyser leur retour au judaïsme à partir d'une enfance dépourvue de références à la religion qu'ils se choisirent. Ils abordent aussi toutes les questions essentielles autour du retour au religieux, de la conversion, de la place des femmes en religion, mais aussi de l'inscription de ces mouvements dans le cadre spécifique du judaïsme, décrivant le retour comme appel d'une altérité, et assignation par celle-ci à un cadre de pensée jamais exploré auparavant.