"La poésie entière est préposition, nouvelle édition augmentée" reprend le volume publié en 2007 et réimprimé en 2009, du même auteur chez le même éditeur. Aux cinq chapitres de l'édition originale succèdent ainsi un entretien de Claude Royet-Journoud daté de 2008, et se conclut par un nouveau chapitre de notes intitulé " joint // bord à bord // sans mortier " daté de 2021. Accompagnant les plus récents développements de l'écriture, nous proposons donc une nouvelle édition augmentée du seul 'art poétique' de Claude Royet-Journoud ; autrement dit le " système latéral " de son oeuvre.