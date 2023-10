Edmonde, l'envolée

1945. A vingt-cinq ans, Edmonde Charles-Roux sort de la guerre. Qui est-elle alors, les pommettes hautes, ni mariée ni fiancée ? Elle sourit, et les Lazareff, le couple qui fait la presse, lui offrent son premier emploi à Elle. Elle cligne des yeux sous les flashs de son ami Robert Doisneau : Condé Nast lui déroule le tapis rouge de Vogue. Elle dénude une épaule ? Les hommes de pouvoir succombent à son charme : Orson Welles, André Derain, Maurice Druon... En 1966, elle remporte le prix Goncourt avec Oublier Palerme, et son coeur chavire pour le maire de Marseille, Gaston Defferre. Elle se fait compagnon de route du socialisme et cumule les paradoxes : Yves Saint-Laurent et François Mitterrand, les fêtes du Parti communiste et les ors de la République. Sans oublier la joie d'écrire et l'Orient redécouvert. Edmonde s'envole. Elle veut tout, elle aura tout. Le casting est exceptionnel et l'époque brillamment restituée par la plume alerte de Dominique de Saint Pern. Lire. Cette fabuleuse évocation d'une vie menée à bride abattue se savoure. La Croix.