La Musique silencieuse de José Muñoz et Carlos Sampayo

Tous deux Argentins exilés en Europe dans les années 1970, José Munoz et Carlos Sampayo ont construit ensemble au fil des années une oeuvre dont la singularité narrative et graphique marque la bande dessinée de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Souvent décrit comme une rupture radicale avec les canons traditionnels, leur travail s'enracine pourtant dans la grande tradition classique de la bande dessinée réaliste, déclinant les différents genres de la fiction d'aventure. La Musique silencieuse de Jose ? Munoz et Carlos Sampayo entreprend d'étudier ce paradoxe, en replaçant l'oeuvre des deux auteurs dans la tradition qui lui donne naissance, des adventures strips étasuniens à leur réappropriation dans l'industrie de la bande dessinée argentine d'après-guerre. Quels me ? canismes de de ? construction des normes esthe ? tiques, narratives et the ? matiques utilisent le dessinateur et le sce ? nariste ? Comment leurs bandes dessine ? es entrent en re ? sonance avec le contexte historique ? Comment d'autres formes d'expression (musique, litte ? rature, cine ? ma, poe ? sie) ont influence ? ces deux auteurs et leurs cre ? ations ? Alors que Casterman publie plusieurs rééditions patrimoniales importantes des bandes dessinées de Munoz et Sampayo, ce livre étudie leur construction narrative et leur évolution formelle. Mettant en évidence les enjeux rythmiques et plastiques du travail des deux auteurs, il propose des pistes pour mesurer leur influence sur les scénaristes et les dessinateurs qui sont leurs héritiers contemporains. Ce livre vient ainsi compléter une histoire de la bande dessinée argentine entamée dans la même collection avec le "Lire Quino" de Claire Latxague (2016).