Traiter les troubles du sommeil chez l'enfant. Soutien et guidance parents-enfant

Les troubles du sommeil sont fréquents chez l'enfant et le mauvais sommeil est une plainte courante en médecine générale comme en psychiatrie. Ces troubles peuvent avoir des conséquences non négligeables sur le développement de l'enfant et ils entraînent toujours des dysfonctionnements relationnels entre l'enfant et ses parents. Le sentiment de sécurité et la capacité à se détendre sont reliés à la construction du lien d'attachement et favorisent un bon sommeil. Ils sont au coeur des troubles du sommeil. Connaître ce qu'implique le sentiment de sécurité dans le lien d'attachement et dans l'apprentissage de la détente corporelle ouvre la prise en charge à un meilleur accompagnement des parents et à une évaluation plus précise des besoins de sécurité de l'enfant. Ce livre s'adresse aux professionnels de la santé mentale et de l'enfance qui souhaitent enrichir l'approche du sommeil de l'enfant par une pratique intégrative - incluant notamment la théorie de l'attachement et le développement psychocorporel - et être sensibilisés à des outils pratiques. Il présente : - le contexte et les spécificités du sommeil de l'enfant ; - les apports de la théorie de l'attachement et de l'approche psychocorporelle ; - le dispositif de consultation sommeil et de groupes de psychoéducation sommeil accompagné de vignettes cliniques. Ce livre apporte un éclairage novateur à la prise en charge du sommeil de l'enfant avec la gestion interpersonnelle de la peur, le rôle du lien enfant-parent dans le sentiment de sécurité, son ancrage corporel, et les applications de la relation d'aide issues de la théorie de l'attachement.