Deuil, pertes et attachement. Manuel d'intervention EMDR

L'objectif principal de ce livre est de guider le praticien dans l'utilisation de l'EMDR dans le cadre du deuil. Le thérapeute EMDR qui traite un patient en deuil doit connaître les différents cadres théoriques afin de comprendre ce qui peut compliquer le deuil et de concevoir un plan de traitement pour soulager la douleur, réduire les dysfonctionnements, résoudre les conflits et favoriser l'adaptation. Après un rapide aperçu de l'EMDR, l'auteur guide le thérapeute pas à pas, entrelaçant l'exposé théorique avec la présentation de plusieurs cas cliniques et faisant appel à certains cadres théoriques : une attention particulière est accordée à la théorie de l'attachement et à la compréhension des différents styles d'attachement. La recherche a montré que le style d'attachement est un facteur déterminant de la façon dont une personne gère la perte du lien avec un être cher, qui est une dynamique clinique majeure dans le deuil. La dernière partie du livre est consacrée à l'exposition détaillée de la manière d'utiliser la thérapie EMDR pour faciliter le processus d'élaboration : chacune des huit phases du protocole EMDR est abordée en profondeur en ce qui concerne la gestion du deuil et de la douleur de la perte.