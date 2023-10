La Grande Histoire de la Russie, de son empire et de ses ennemis

Comment comprendre la tragique guerre menée actuellement en Ukraine ? Quel est cet empire russe après lequel court Vladimir Poutine ? Pour saisir ces enjeux brûlants, François Reynaert s'est plongé dans un millénaire de passions russes. D'Ivan le Terrible au maître actuel du Kremlin, en passant par Pierre I ?? le Grand, Catherine II ou Staline, les tsars n'ont cessé d'étendre leur territoire au nom de Dieu, des soviets ou de la grande nation slave. Cette histoire faite de bruit et de fureur, de conquêtes et de chefs-d'oeuvre, de splendeurs et de misères, s'étend bien au-delà des frontières actuelles de la Russie. Elle embrasse les alliés et les vassaux de cette puissance, tous ceux qui ont contribué à la renforcer ou, au contraire, l'ont fait vaciller : Suède, Pologne, Lituanie, mais aussi Ukraine, pays des Balkans ou d'Asie centrale. Dans un style limpide, l'auteur, journaliste historien et pédagogue virtuose, éclaire une histoire méconnue, palpitante et essentielle pour notre avenir.