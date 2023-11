Le Code du Samouraï

Le beau livre illustré qui nous invite à la découverte du Code du samouraï " Voilà l'enseignement du Bushidô : supporter et affronter toutes les calamités et les adversités avec patience et conscience pure. " Justice, courage, loyauté, maîtrise de soi : les qualités des samouraïs japonais sont celles auxquelles nous aspirons tous. Dans ce texte classique, publié à l'origine sous le nom de Bushidô, Inazo Nitobe livre le code moral des guerriers japonais, de l'importance des rituels de politesse à l'abnégation absolue - hara-kiri ou suicide -, nous invitant à la découverte d'un monde fait de principes chevaleresques qui, s'ils peuvent nous sembler hors du temps, trouvent une incroyable résonance dans notre société.