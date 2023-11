Sengoku T04. Chronique d'une ère guerrière

Kuhé et Jinsuke jouent un rôle clé dans la conquête du château de Kagamiyama ! Grâce à leur accomplissement dans cette bataille, ils gagnent la confiance de Motonaga et rejoignent le clan Miyoshi. Les deux frères poursuivent leur ascension, cherchant à accomplir leur rêve, et créer le pays cher à leurs amis avec pour seule boussole leur propre sens du devoir. Un jour, sur un champ de bataille, à la tête d'une cohorte de combattants, ils croisent leur pire ennemi : l'homme qui a tué leurs camarades des années auparavant...