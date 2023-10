100 cocktails culte

Découvrez 100 cocktails incontournables et inratables ! Suivez les techniques, les conseils et les astuces de barmen professionnels pour préparer facilement cent cocktails culte à tester absolument entre deux Dry January. Dans ce livre : - un panorama du matériel et des bouteilles indispensables pour constituer son bar ; - 100 recettes expliquées et illustrées ; - l'expertise de Liquid Liquid, les incontournables de la mixologie.