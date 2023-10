Avatar, le dernier maître de l'air Tome 6 - Le déséquilibre

Katara et Sokka se battent pour l'avenir de la tribu de l'eau du Sud ! Lorsque Aang, Katara, Sokka et Toph retournent à la raffinerie Terre-Feu, l'usine du père de Toph, Aang est surpris de constater qu'ils y sont froidement accueillis. Ils comprennent pourquoi lorsque Aang participe à un conseil économique de la ville : un violent conflit oppose les maîtres aux non-maîtres et menace de tourner à l'émeute. Afin de combler le fossé qui les sépare et de sauver la ville, Aang et ses amis doivent prendre des décisions difficiles, qui pourraient les diviser.