La résolution de conflit. Guide d'implantation et de pratique, 2e édition revue et augmentée

Voici la deuxième édition revue, enrichie et actualisée d'un ouvrage incontournable qui a servi depuis plus de dix ans à former maints médiateurs et autres professionnels aux principaux aspects de la résolution des conflits. Inspiré des résultats de recherches évaluatives, cet ouvrage est conçu pour favoriser l'implantation d'un service de résolution des conflits et offre des outils d'accompagnement tangibles à la formation de médiateurs. A partir d'observations in situ et d'études de cas, on y explique les fondements de cette activité qui plonge au coeur des relations humaines.