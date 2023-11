Une exposition sur la Régence se tient au musée Carnavalet - Histoire de Paris, tant celle-ci s'incarne dans son implantation parisienne. La Régence commence le 2 septembre 1715, à la mort de Louis XIV : le neveu du roi défunt, Philippe d'Orléans, fait casser son testament et obtient la Régence. Le jeune Louis XV, quitte Versailles pour Paris où il demeure jusqu'en 1722. Le régent s'installe au Palais Royal. La Régence, c'est donc le retour du roi à Paris : le gouvernement, les administrations et une grande partie de la cour se réinstallent dans la capitale. La Régence se termine officiellement à la majorité de Louis XV (13 ans et 1 jour) le 16 février 1723. La Régence représente également une période plus libérale et de fêtes après la fin de règne austère de Louis XIV.