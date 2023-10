Je découvre les drapeaux - coffret avec puzzle

Un coffret innovant pour découvrir les drapeaux : un puzzle de 200 pièces qui représente la carte du monde, un livre documentaire de 48 pages pour parcourir les continents à travers les différents drapeaux, leur signification et leurs couleurs, et une planche de stickers. L'enfant va pouvoir exercer sa concentration et son sens de l'observation, tout en apprenant toutes sortes d'informations sur les pays qui composent notre planète. Dans son livre, il pourra coller les stickers de ses drapeaux après les avoir repérés sur son planisphère reconstitué. Une autre façon de voyager de pays en pays et d'apprendre leur histoire !