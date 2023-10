Le grand livre de la pâtisserie. La bible indispensable pour pâtisser au quotidien

Des recettes, des gestes techniques, des pas à pas, des astuces, des variantes et des conseils... Devenez un as de la pâtisserie chez vous ! Apprenez à maîtriser toutes les techniques de cuisson et de préparation expliquées étape par étape (pâte feuilletée, pâte sablée, pâte à choux, crèmes, friandises...). Découvrez également des recettes illustrées à partir de toutes les pâtes de base de la pâtisserie : charlotte aux fraises, bûche de Noël au praliné, quatre-quarts aux spéculoos, sachertorte, sablés à damier, tartelettes à la mangue, cheesecake new-yorkais, Saint-honoré, macarons à la pistache... Fini le manque d'inspiration grâce à toutes les variations proposées dans ce livre : donnez de la personnalité à vos tartes en variant les garnitures, nappez vos biscuits de différents glaçages, agrémentez vos cakes de fruits secs ou d'épices, décorez vos gâteaux avec quelques pétales de rose cristallisés... Des planches explicatives vous dévoilent tous les secrets pour tout savoir des ingrédients de base et les choisir en fonction de la saison, de leur aspect ou encore de leurs apports nutritionnels. La bible indispensable pour pâtisser au quotidien !