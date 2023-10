Star Wars Timelines. Depuis les temps qui précèdent la Haute République jusqu'à la chute du Premier Ordre

"IL Y A BIEN LONGTEMPS, DANS UNE GALAXIE LOINTAINE, TRES LOINTAINE... ". Découvrez l'histoire épique de Star Wars à travers de nombreuses époques. Etudiez de près des frises chronologiques complexes qui retracent toutes sortes de rébellions, de complots, de gouvernements, de guerres, de mariages, de naissances, de morts, et bien plus encore. Observez le sabre laser des Skywalker passer d'une génération à l'autre, découvrez l'évolution du chasseur TIE à travers les âges, et suivez le parcours tortueux des plans de l'Etoile de la Mort à travers le temps et l'espace. Star Wars : Timelines offre une profusion de récits reliés les uns aux autres et déroule sous vos yeux, dans l'ordre chronologique, l'histoire saisissante de cette galaxie lointaine !