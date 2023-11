Les dieux du campus Tome 3

Le cheerleading, Dante a ça dans le sang. Peu importe que tout le monde considère ce sport comme féminin. Ancien junkie, cette discipline lui a sauvé la vie alors qu'il pensait ne plus pouvoir gérer. Aujourd'hui, il refuse de s'en passer, de peur de voir ses démons ressurgir et l'engloutir. Blake est son total opposé. Etudiante brillante, vouée à une carrière prometteuse dans le MMA, elle n'a jamais mis les pieds à une soirée sur le campus, et encore moins à un match de football. Lorsqu'ils se tombent littéralement dessus à la cafétéria, ce sont deux mondes qui se percutent. Ils n'ont rien en commun, si ce n'est l'amour du sport. Pourtant, ils sont inéxorablement attirés l'un par l'autre. Mais se tireront-ils vers la lumière ou se pousseront-ils vers les ténèbres ?