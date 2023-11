Les Saints. Aventure spirituelle et représentation Vivants dans le coeur des fidèles, les saints se manifestent à tous à travers leurs images peintes ou sculptées, leur présence innombrable dans les musées ou les églises. Entre vénération religieuse et célébration artistique, dans leur éternité ou leur postérité, les saints ne sont pas révolus. Pour mieux lire leurs représentations et en saisir le sens, il faut entrer dans leur univers : découvrir leur vertu, connaître leurs miracles, comprendre leur aventure spirituelle. Les peintres se sont beaucoup attardés sur les martyres, si spectaculaires. L'iconographie des saints ressemble par certains aspects à un catalogue de supplices, tant il est vrai qu'ils (et elles) ont tout souffert. Ces supplices ont fourni aux martyrs leurs attributs iconographiques. On les voit arborer les instruments de leurs tortures ou de leur mort, ou les parties outragées de leur corps. Ces représentations rappellent au peuple des fidèles les hauts faits de ses héros. Dans cet ouvrage, présenté chronologiquement, ont été retenus 77 saints et saintes : nombre symbolique, composé du chiffre sept, biblique par excellence. Comme tout corpus, celui-ci a sa part de subjectivité, mais il a été surtout déterminé par la conjonction de deux critères objectifs : la vivacité de culte à travers les siècles et la présence notable dans l'histoire de l'art. Pour chaque saint, on trouvera un abrégé de sa vie, avec un ou deux miracles récurrents dans son iconographie. En regard, sous forme lapidaire : sa représentation et ses attributs ; les principales scènes représentées ; son culte et l'année de sa canonisation ; les corporations, catégories sociales, villes et pays placés sous son patronage ; les raisons pour lesquelles il est invoqué ainsi que le jour de sa fête. Enfin, un texte bref, sacré ou profane, complète le dispositif, variant les angles de vue et les éclairages, constituant une évocation émouvante ou poétique, inattendue, souvent éloignée des canons officiels.