« J'ay grand envie de veoir assaillir ». Guerre, guerriers et finances dans les États de Savoie à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe s.)

A la fin du Moyen Age, la guerre est au centre des préoccupations de la plupart des principautés européennes. Sans faire exception, les Etats de Savoie sont impliqués dans maintes opérations militaires, que cela soit dans le but d'acquérir un espace territorial homogène ou en vue d'augmenter leur prestige international. Si le XIVe siècle est caractérisé par d'importantes victoires face aux rivaux régionaux traditionnels, les premiers ducs de Savoie doivent par la suite s'incliner devant les puissances du nord de l'Italie. Le mercenariat tout comme l'avènement des armes à feu mettent à rude épreuve les ressources de cette petite principauté alpine qui, à l'aube des Temps modernes, doit affronter l'une des crises financières et dynastiques les plus marquantes de son histoire. Ouvert à des perspectives comparatistes, ce livre étudie l'évolution de la pratique de la guerre depuis les origines de la Maison de Savoie jusqu'au principat de Louis Ier (1440-1465), se focalisant en particulier sur les structures de commandement et l'organisation administrative, financière et socio-militaire des armées savoyardes. Pour ce faire, il s'appuie sur un corpus de sources extraordinaire : les comptes des trésoriers des guerres conservés aux Archives d'Etat de Turin, soit, pour ce type de documents, une des séries les plus riches et complètes du Moyen Age occidental.