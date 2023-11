Qu'est-ce que la Méthode Vittoz ? . Un art de vivre

Après une longue expérience de plus de vingt années, G. Laurent-Kaeppelin, praticienne de la méthode du docteur R. Vittoz, résume ici en termes simples et clairs la technique et les grands principes de cette thérapie originale qui est aussi un "art de vivre" . Dans les temps troublés où nous vivons, nos contemporains sont soumis à des chocs émotifs multiples et quotidiens. L'auteur fait découvrir à son lecteur des procédés simples, à la portée de tous, pour combattre l'anxiété, l'angoisse, la dépression nerveuse. Enfin, toujours soucieuse de la transmission authentique de la méthode, G. Laurent Kaeppelin restitue à leur véritable place les réflexions et les idées-forces contenues dans les pensées du docteur Vittoz car elles introduisent à une sagesse qui, peu à peu, informe toute la vie du sujet ouvrant à celui-ci des horizons nouveaux.