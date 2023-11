L'atlas du bonheur

Chaque pays a sa définition du bonheur. De l'Australie au Bhoutan en passant par la France, Helen Russell explore plus de trente façons d'être heureux. Pour les Islandais, c'est savoir que Þetta reddast - "tout finira par s'arranger" -, si bien qu'ils cherchent constamment une solution. A l'inverse, les Italiens privilégient l'inaction en allant meriggiare - "siester à l'ombre aux heures les plus chaudes" . Les Japonais, eux, associent la félicité au temps qui passe et à la nature (wabi-sabi), très loin des Américains pour qui le bien-être rime avec la homeyness, l'art de rester douillettement chez soi. Dis-moi comment tu es heureux, je te dirai où tu habites... Un tour du monde en sourire !