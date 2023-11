La Ballade d'Amélie

Il était une voix en pays catalan. Chanteuse lyrique, Amélie a renoncé à une carrière internationale pour élever seule sa fille. Tout en enseignant le chant au conservatoire de Perpignan, elle ne s'est plus produite que dans les concerts et les festivals de sa région au point de devenir une véritable diva locale. Sollicitée de toute part, ne sachant pas dire non, elle se consacre sans compter à son métier... Jusqu'au jour où, victime d'un burn-out, elle perd sa voix. Qu'advient-il de nous quand nous perdons ce qui nous définit ? A sa grande surprise, Amélie découvre qu'elle n'est pas qu'une voix. Elle réapprend à vivre sans le stress, la pression, la fatigue. Elle aime cette nouvelle femme qui naît, mais redoute de décevoir tous ceux qui attendent avec impatience son grand retour. Peut-on échapper à son destin ? Alors qu'Amélie va mieux et reprend en secret ses vocalises, le hasard met un sésame inattendu entre ses mains...