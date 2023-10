L'Atelier Magazine Vol.21. Fragile

Ce nouveau numéro de L'Atelier interroge l'état de fragilité. Comment mesurer la fragilité ? Comment l'évaluer ? Que nous révèle-t-elle, de nous, de notre environnement ? Nécessite-t-elle un soin, ou témoigne-t-elle des possibles d'un futur plus résilient ? Définie en premier lieu comme une propriété de la matière, la fragilité constitue à la fois l'état d'un corps en vue d'une action imminente sur celui-ci, et/ou une conséquence possible de cette même action. Elle se révèle ainsi dans l'interaction plus ou moins étendue entre plusieurs corps. La fragilité est confrontation, perception, projection, appréhension, constat. Elle est mémoire et avenir. Elle est anticipation et réaction, latente comme immédiate. Elle est omniprésente et pourtant relative. Elle s'applique à toute chose, matérielle ou immatérielle, à tout être vivant, humain ou non-humain. Valeur propre ou état induit, la fragilité nous force à négocier, improviser, manoeuvrer de manière intentionnelle ou instinctive des champs d'action possibles.