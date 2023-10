Les filles au chocolat Tome 13 : Coeur chocolat

Anna, la petite soeur de Tommy et gymnaste en herbe, est heureuse de voir ses parents s'offrir le voyage de leur rêve : une retraite de yoga en Inde. Pendant trois semaines, Anna, Tommy, le petit-ami de Summer, et Kat, sa cadette d'un an, vont avoir le champ libre ! Mais un terrible incendie détruit le magasin bio de la famille, ainsi que leur appartement, et vient ruiner leurs projets. Ce séjour improvisé est l'occasion d'un nouveau départ pour Anna, qui remet en cause ses passions, et s'épanouit au contact du jeune Luke.