Origamis et pliages

Le guide idéal pour apprendre l'art du pliage japonais en 12 leçons ! Accessibles à tous les débutants qui souhaitent maitriser les gestes et les pliages en créant des objets en papier. Les débutants pourront suivre les 12 leçons dans l'ordre et maîtriser de mieux en mieux les pliages d'origamis. Les plus entraînés piocheront selon leurs envies parmi les 53 modèles créés par l'auteur. Sans brûler les étapes, l'apprenti en origami commence par apprendre le pli vallée, puis retourner son pliage, ensuite faire une pointe, etc. Il se perfectionne avec des plis plus complexes lors des dernières leçons, avec notamment le pli inversé intérieur qui permet de réaliser la fameuse grue japonaise. Chaque leçon s'ouvre par un pas à pas du pli en question, puis propose plusieurs modèles à réaliser en lien avec ce pli, toujours avec les pas à pas dessinés. Clarté des symboles et des dessins, conseils pour éviter les mauvais plis, astuces pour se perfectionner au fil des modèles à plier, ce manuel adopte une nouvelle façon de présenter les pas à pas avec des codes couleurs pour les rendre plus faciles à comprendre et plus intuitifs. La création de fleurs, montagnes, poules, magicien, chien, grenouille, monstres, chauve-souris et chouettes, etc. offrent des heures de plaisir en perspective.