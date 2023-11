Le carnet de santé de mon cheval de sport

Ce carnet de suivi s'adresse à tous les cavaliers (terme employé au sens large), jeunes ou moins jeunes, débutants ou expérimentés, qui souhaitent noter en un seul endroit tous les évènements de la vie de leur cheval de sport, aussi bien au niveau de sa santé, son alimentation, son équipement/matériel, que de son entraînement et de ses performances. Il a été conçu pour servir environ un an. Il ne comporte cependant aucune indication de date et peut être commencé à n'importe quelle période. En plus des tableaux ou cadres permettant de noter les informations (ils sont nombreux, mais il n'y a aucune obligation à remplir toutes les rubriques : le lecteur piochera en fonction de ce qui le concerne ou l'intéresse), il prodigue quelques conseils. L'ouvrage Les premiers soins aux chevaux - Que faire en cas d'urgence ? (mêmes auteures, même éditeur) est indiqué comme référence pour plus de détails. I. Acheter un cheval de sport : Les 8 étapes de l'achat ; L'arrivée du cheval II. Mon cheval : Son identité ; Son bien-être, mes engagements et ma responsabilité ; Son assurance III. L'environnement de mon cheval : Son hébergement ; Son matériel et son équipement ; Son alimentation IV. La santé de mon cheval : Mémo du cheval en bonne santé : La pharmacie idéale ; Attention au dopage ! ; Les soins d'entretien et de prévention de mon cheval ; L'entraînement aux soins (medical training) ; Ses blessures ; Ses maladies IV. Les activités sportives de mon cheval : Le cheval de sport ; Eléments déterminant les performances sportives du cheval ; Construire un entraînement ; Engagements et résultats ; Bilan de fin de saison VI. Mon budget "cheval" VII. Le "départ" de mon cheval : Quelques conseils ; Mise à la retraite ; Vente ; Décès