La baronne des glaces Tome 2 : L'orage et le feu

Une dynastie de marchands hambourgeois en des temps troublés... La suite de La Baronne des glaces, une saga dans la lignée des romans de Sarah Lark, Tamara McKinley et Anna Jacobs. Le bonheur et le succès peuvent fondre comme neige au soleil... Hambourg 1835 : Katya et ses compagnons ont eu les premiers l'idée géniale d'exporter de la glace et on fait fortune. Leurs affaires sont désormais florissantes, mais le mariage de Katya bat de l'aile et son ardent désir d'enfant demeure insatisfait. Dans un quartier de Hambourg, elle rencontre un jour la petite Betje, qui la fascine immédiatement - et pas seulement à cause de ses cheveux d'un roux flamboyant. La fillette est étonnamment douée pour les affaires et se montre nettement plus habile que les autres enfants lorsqu'il s'agit de mendier et de marchander. Katya décide d'accueillir Betje chez elle et peut-être même de lui confier un jour son commerce. Mais la cupidité et la jalousie menacent de tout détruire ...