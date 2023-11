Les enquêtes des enfants capables Tome 2 : Elémentaire, mon cher !

Ben et Capucine veillent sur la ville et surtout sur la reine, la cible privilégiée de nombreux méchant ! Ensemble, ils forment le club des enfants capables : grâce aux inventions de Ben et au flair de Capucine, aucune enquête ne leur résiste. Et ça tombe bien, car on a de nouveau besoin d'eux : les animaux de Torteville disparaissent les uns après les autres, à commencer par Litchi, le mécanimal de la princesse Alice. Qui peut bien être à l'origine de ces kidnappings ? Heureusement, grâce à notre duo astucieux, la vérité est révélée au bal du comte Grifoli et le méchant, coincé ! Pour faire une pause dans toutes ces enquêtes, Ben et Capucine partent ensuite enfin en vacances. Mais même à l'autre bout du monde, il y a toujours une énigme à résoudre pour nos héroïques détectives ! Retrouvez les tomes 3, 5 et 6 des Enquêtes des Enfants Capables dans cette seconde intégrale pétillante !