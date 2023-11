Dieu est humour

Pourquoi avons-nous écrit ce livre ? Simplement parce que nous avions envie de rire. Et nous aimons rire parce que nous sommes des êtres humains et que nous pensons que sur la terre, avec un peu d'efforts parfois, nous pouvons trouver bien des occasions de rire. Y compris, quelquefois, dans les moments difficiles. Mais plus encore : il nous semble que Dieu lui-même est la source de la joie. Et comme Dieu se communique aux hommes, c'est aussi cette joie qu'il veut leur communiquer. Etre chrétien, c'est accepter la joie. Or, la joie et l'humour font bon ménage. Bergson expliquait très bien que le rire est lié à un contraste, à une distance. Si l'on aime les contrastes, l'inattendu et la différence entre ce qui semble être et ce qui est, il faut fréquenter Dieu. Le comique de situation est constant avec lui. De cela témoignent quantité d'histoires de tout genre. Le judaïsme le savait déjà. Le christianisme a largement continué cette manière humoristique de voir la vie et la relation avec Dieu... Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore : réjouissez-vous (Ph 4, 4). Bernard Peyrous est prêtre. Il est l'auteur de nombreux ouvrages à succès, parmi lesquels Vie de Marthe Robin, Les événements de L'Ile Bouchard, Itinéraire de la vie spirituelle. Marie-Ange Brize, née Pompignoli, est ancienne élève de l'Ecole des chartes, archiviste-paléographe et conservateur de bibliothèque. Elle a publié avec Bernard Peyrous plusieurs livres d'humour ou de spiritualité.