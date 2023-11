Les romans intimistes de beatrice hammer - t01 - la couleur des yeux

Que se passe-t-il lorsqu'on découvre, le jour de ses 13 ans, que l'on a été adopté ? Comment gérer la révélation d'un tel secret ? Peut-on pardonner à ceux qui nous ont menti ? Et que se passe-t-il si l'on décide de retrouver sa mère biologique, qui vit à l'autre bout du monde, en Polynésie ? Dans ce très beau roman qui se lit comme un pageturner, Béatrice Hammer nous fait partager, avec le style limpide qu'on lui connaît, la quête d'identité d'un ado qui soudain voit son monde basculer. Romancière, scénariste et réalisatrice, Béatrice Hammer a publié une quinzaine d'ouvrages chez différents éditeurs (notamment le Mercure de France, les éditions du Rouergue, le Serpent à plumes, Arléa etc.). Ses livres lui ont valu régulièrement des prix, en particulier des prix de lecteurs. Aux éditions d'Avallon, elle a republié récemment ses romans Kivousavé, Green. com, Cannibale Blues, Ce que je sais d'elle, Lou et Lilas, Les violons de Léna, les Fantômes du passé et Une Baignoire de sang ainsi que deux inédits : la Petite chèvre qui rêvait de prix littéraires (2022) et A la lisière des vagues (2023)