Cet ouvrage, paru pour la première fois en 2001 et jamais égalé depuis, vise à dresser l'inventaire des matériaux et des savoir-faire liés à la céramique et développés par l'homme depuis 25 000 ans. Tous les composants entrant dans la fabrication de la céramique sont ici présentés, ainsi que les modes de cuisson et les innombrables possibilités de décors. L'ambition de ce livre est de créer une terminologie pour des méthodes et des "recettes" jamais réunies et décrites aussi précisément. 650 entrées et plus de 900 photographies (reportages, photos de laboratoire, macros et pièces rares) renforcent le souci d'exhaustivité de ce travail de plus de vingt années. Une riche iconographie rend l'ouvrage d'une lecture aisée, sans nuire à la rigueur du propos. Enfin, un chapitre traitant des défauts et altérations de la céramique et présentant les différentes techniques de restauration intéressera particulièrement les collectionneurs et les antiquaires. Nicole Blondel est conservateur général honoraire du Patrimoine. Dans la collection "Vocabulaires", elle est l'auteur des volumes Vitrail et Objets civils et domestiques ainsi que de l'Itinéraire La Cité de la céramique à Sèvres.