Dans Attrape-moi si tu peux, découvrez trois couples dans leur intimité. Entre psychologie et désirs charnels, Takuan dessine des hommes musclés qui, au-delà des apparences, devront apprendre à se dévoiler et à faire confiance. Manabu, habitué des coups d'un soir, a peur de l'engagement. Mais sa rencontre avec le mystérieux Hanji pourrait bien tout changer... Jun'ichi et Yûtarô, de leur côté, sont des " amis d'enfance " qui, jusque-là, n'avaient pas osé s'avouer leurs sentiments. Quant à Akio, à cause de ses complexes, il n'arrive jamais à se dénuder devant son partenaire. Est-ce que Keita arrivera à le faire changer d'avis ?