Mon coffret de héros Disney. Avec 64 pages de jeux et coloriages, des autocollants, un masque

Génial ! Une jolie boîte métallique pleine de surprises pour jouer, colorier, créer et décorer avec tes héros Disney préférés. Un livre de 64 pages de jeux et de coloriages, 6 crayons de couleur, 5 planches de stickers, 1 planche de tattoos, 1 planche de pochoirs, 1 figurine cartonnée, 1 masque et 1 grand poster, le tout dans une belle boîte en métal que l'enfant pourra conserver. Voilà de quoi ravir tous les petits fans de Mickey, Mirabel, Simba et tous les autres personnages de l'univers Disney.