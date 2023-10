L'Amour N4. "dans toute blague, il y a une part de blague"

Après s'être attaqué à l'actualité telle qu'elle nous est imposée par les médias dans le N°2, après avoir établi un " plaidoyer pour la beauté " dans le N°3, L'Amour, dans son N°4, fédère une vingtaine d'auteurs et autant de dessinateurs pour rappeler que " dans toute blague, il y a une part de blague ", et que rien n'est plus nocif à la vérité que les convictions idéologiques de tous bords, assénées avec sérieux. Essais, dialogues, nouvelles, extraits de journal intime, dessins, peintures, sculptures, collages, bandes dessinées, paysages, portraits : toutes les formes sont les bienvenues pour, à contre-courant de l'actualité commune, toucher à l'actualité intime, celle qui, vibrant en chacun d'entre nous, nous sert de boussole dans notre quotidien malmené. Une confrontation d'opinions et de sentiments, destinée à un public curieux, agacé par les discours et les idéologies qui déforment l'opinion publique.